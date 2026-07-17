Шуша принимает Дни поэзии Вагифа - музыка ашугов и наследие Хагани Ширвани (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – Дни поэзии Вагифа, стартовавшие в Газахе по инициативе Министерства культуры Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева, продолжаются в культурной столице страны – Шуше, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках литературного праздника состоялся музыкально-литературный вечер "Влюблённый в слово, очарованный сазом", посвящённый 100-летию со дня кончины выдающегося представителя азербайджанского искусства ашугов Ашуга Алескера (1821–1926).

На мероприятии выступила правнучка прославленного ашуга Айсель Захидгызы. Она отметила, что быть хранителем столь богатого духовного наследия – большая ответственность, и подчеркнула, что стремится достойно представлять творчество великого мастера. Рассказав о своих книгах "Влюблённый в саз и слово" (Sözün aşığı, sazın aşiqi) и "Жёлтая рубашка" (Sarı köynək), Айсель Захидгызы поделилась воспоминаниями о детстве, подчеркнув, что в их доме всегда звучал саз, а сама она выросла в атмосфере народного искусства.

Потомок Ашуга Алескера Захид Гёйчали в своём выступлении напомнил о двух важнейших этапах жизни и творчества Моллы Панаха Вагифа – газахском и карабахском периодах.

Художественную часть вечера украсили выступления ашугов, исполнивших музыкальные произведения, созданные на основе творчества Деде Алескера.

Далее в усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше состоялась научная конференция "Владыка слова – Хагани" (Sözün Xaqanı – Xəlqaniyəm, Xəlqani), посвящённая 900-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Хагани Ширвани (1126–1199).

Открывая конференцию, писатель и драматург, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми отметил, что мероприятие организовано совместно Национальной академией наук Азербайджана и Союзом писателей Азербайджана.

Было подчеркнуто, что после освобождения Карабаха Дни поэзии Вагифа вновь вернулись в своё историческое место проведения – Шушу. В нынешнем году программа фестиваля отличается насыщенностью и включает цикл мероприятий, посвящённых юбилеям выдающихся представителей азербайджанской литературы и искусства.

В ходе конференции учёные Национальной академии наук Азербайджана выступили с докладами, посвящёнными богатому литературному наследию Хагани Ширвани, его философской поэзии и значительному вкладу в развитие классической восточной литературы.

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