КСИР заявил об уничтожении центра обработки данных Amazon в Бахрейне

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении центра обработки данных Amazon в Бахрейне.

«В ответ на военные воздушные удары армии США по строящемуся невоенному объекту Ирана – Атомной электростанции „Дарховин“ – инфраструктура центра обработки данных американской компании Amazon в Бахрейне была обстреляна и уничтожена», – говорится в сообщении.

В КСИР отметили, что атаки были осуществлены с использованием нескольких ракет класса «Круз».

Напомним, что очередное обострение в американо-иранских отношениях началось 8 июля. В тот день Вооружённые силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это является ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима перемирия с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, Объединённых Арабских Эмиратов и Омана.