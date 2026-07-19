МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями

БАКУ/ Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни местами ожидаются интенсивные дожди, кратковременные сели на некоторых горных реках, грозы и сильный ветер.

В связи с этим МЧС рекомендует населению при угрозе селей и наводнений держаться подальше от зон риска, а в случае возникновения непосредственной опасности немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в условиях сильного ветра запрещается плавать, а также выходить в море маломерных судам.

При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий, рекламных щитов, линий электропередачи, электрических столбов и высоких деревьев.

Также из-за повышенного риска распространения огня в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Во время грозы следует отключить электроприборы от сети, не пользоваться телефонами, не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, не укрываться под высокими деревьями. На открытой местности рекомендуется выбрать низменный участок, а при нахождении в автомобиле - остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы.