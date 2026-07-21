Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,41 доллара США, или 2,63 процента, и составила 93,91 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,42 доллара США, или 2,76 процента, и составила 89,99 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 2,24 доллара США, или 4,16 процента, по сравнению с предыдущим показателем и составила 56,14 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,36 доллара США, или 2,78 процента, по сравнению с предыдущим показателем и составила 87,01 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

По данным Trading Economics, цены на нефть во вторник снизились, приблизившись к отметке 82 доллара за баррель, немного отступив от максимального уровня за последние пять недель. Отмечается, что причиной этого стало усиление надежд на возобновление мирных переговоров после нескольких дней взаимных атак между США и Ираном.

«Посредники в понедельник пытались добиться согласия обеих сторон на новое прекращение огня. По имеющимся данным, также обсуждается возможность объявления 10-дневного перемирия.

Вместе с тем на фоне продолжающихся уже десятый день атак США против Ирана и ответных ударов Тегерана по соседним странам цены на нефть в этом месяце резко выросли.

Напряженность в регионе еще больше усилилась после того, как Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран понесет ответственность за гибель трех американских военнослужащих.

Поддерживаемая Ираном группировка хуситов также объявила о введении морского эмбарго против Саудовской Аравии. Это усилило опасения относительно энергетических поставок через Красное море», — говорится в сообщении.