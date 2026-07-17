ЦБА и UnionPay обсудили развитие QR-платежей в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и китайская международная платежная система UnionPay обсудили развитие платежных решений на основе QR-кодов.

Об этом сообщили в Центробанке Азербайджана.

Заместитель председателя Центрального банка Вюсал Халилов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с вице-председателем и главным исполнительным директором китайской международной платежной системы UnionPay Ван Лиси.

На встрече состоялся обмен мнениями об инициативах, предусмотренных в рамках подписанного в текущем году Меморандума о взаимопонимании, и статусе реализации совместных проектов. Стороны обсудили перспективы развития экосистемы цифровых платежей и платежных решений на базе QR-кодов в стране. Также рассматривались возможности углубления партнерства и взаимной интеграции.

Напомним, что 30 января текущего года между Вюсалом Халиловым и Ван Лиси состоялась встреча в формате видеоконференции, по итогам которой был подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ заложил правовую базу для расширения взаимодействия в области эмиссии и обработки карт UnionPay, интеграции систем трансграничных денежных переводов, а также внедрения QR- и токен-технологий. В рамках меморандума планируется внедрение инновационных продуктов, обеспечение стабильного и безопасного карточного опыта для местных держателей карт, а также определение технической архитектуры для перехода к безналичной экономике.

Кроме того, в настоящее время в Азербайджане продолжается поэтапное внедрение системы QR-платежей на основе единого стандарта AZQR. В эксклюзивном интервью Trend в ЦБА сообщили, что банки уже завершили техническую интеграцию с системой, и данный функционал постепенно запускается в POS-терминалах и мобильных банковских приложениях.

«Следующим этапом развития может стать внедрение трансграничных QR-платежей. Для этого рассматриваются возможности взаимной интеграции между Системой мгновенных платежей Азербайджана и аналогичными системами других стран. Сейчас регулятор изучает международный опыт в этой сфере. Приоритетными направлениями являются расширение использования QR-платежей в повседневных розничных расчетах, улучшение пользовательского опыта и обеспечение полной совместимости между банками-участниками экосистемы», — отметили в Центральном банке.