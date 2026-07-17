Азербайджан и Россия заинтересованы в дальнейшем наращивании товарооборота – Лавров

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Россия заинтересованы в дальнейшем наращивании товарооборота.

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

«Говорили о торгово-экономическом взаимодействии с учетом того, что в апреле состоялось очередное заседание межправительственной комиссии. Констатировали, что обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании товарооборота существует. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг почти пяти миллиардов долларов. Россия остается одним из ведущих экономических партнеров Азербайджана. И имеется значительный потенциал для увеличения нашего товарооборота и движения прямых инвестиций. Наши инвестиции в Азербайджан составляют почти 11 миллиардов долларов. В республике действуют более 1400 коммерческих структур с российским капиталом», - сказал он.

Далее, он заявил, что стороны также говорили о совместной работе России, Азербайджана и Ирана над раскрытием логистического потенциала западного ответвления международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Отметили, что идет реализация, подписанного в декабре 2024 года в Москве российско-азербайджанского межправительственного соглашения по наращиванию транзитных грузовых перевозок по данному маршруту», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что 9 июля прошло 29 заседание двусторонней комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур.

«Стороны удовлетворены тем, как этот проект реализовывается, как договоренности выполняются», - добавил он.