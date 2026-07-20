США увеличили импорт продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе–июне текущего года объем экспорта продукции из Азербайджана в США составил 57,4 миллиона долларов. Это на 19,3 миллиона долларов, или примерно на 50,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно данным ведомства, в первом полугодии объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки составил 467,192 миллиона долларов. Этот показатель на 126,5 миллиона долларов, или на 21,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период товарооборот с США составил 1,89% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. При этом Азербайджан осуществил импортные операции из США на сумму 341,5 миллиона долларов, что на 145,8 миллиона долларов (26,2%) меньше показателя января–июня 2025 года.

В общей сложности за первые шесть месяцев года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24 миллиарда 661 миллион долларов. Это на 261 миллион долларов (1,1%) больше, чем за тот же период прошлого года.

На долю экспорта во внешнеторговом обороте страны пришлось 16 миллиардов 320 миллионов долларов, а на долю импорта — 8 миллиардов 341 миллион долларов. Таким образом, за последний год экспорт вырос на 3,442 миллиарда долларов (26,7%), а импорт сократился на 3,181 миллиарда долларов (27,6%). В результате положительное сальдо внешней торговли составило 7,979 миллиарда долларов, что в годовом исчислении больше на 6,623 миллиарда долларов, или в 5,9 раза.

Экономические связи между Азербайджаном и США развиваются в позитивном русле, чему способствуют взаимные встречи и подписание соглашений. Так, 2 июня в рамках Бакинской энергетической недели министерство экономики Азербайджана и Госдепартамент США совместно организовали первое заседание Азербайджано-американского экономического диалога в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между правительствами двух стран. В мероприятии, прошедшем под сопредседательством министра экономики Микаила Джаббарова и помощника госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калеба Орра, приняли участие представители государственных структур, международных финансовых институтов и частного сектора обеих стран.

Министр экономики Микаил Джаббаров, подчеркнув динамичное развитие двусторонних отношений, отметил: "Хартия о стратегическом партнерстве играет важную роль в укреплении нашего экономического сотрудничества. Существуют значительные перспективы для расширения торговых связей через "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) и Средний коридор, укрепления энергетической безопасности, развития цепочек поставок критически важных минералов, а также изучения новых инвестиционных возможностей в сферах транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры. Конструктивный диалог по определению совместных проектов, дальнейшему укреплению деловых связей и реализации взаимовыгодных инициатив внесет свой вклад в двустороннее сотрудничество".

Помощник госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калеб Орр, в свою очередь, подчеркнул приверженность США расширению двусторонних возможностей в сфере бизнеса, торговли и экономических инвестиций: "Это направление является одним из основных приоритетов Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной в феврале этого года в Баку вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Результаты проектов и инициатив, обсуждаемых в рамках Диалога, а также имеющиеся возможности для дальнейшего укрепления двусторонних экономических отношений дадут толчок развитию экономического сотрудничества между Азербайджаном и США".

В рамках Первого экономического диалога прошли панельные сессии, посвященные региональным связям, торговле и транзиту, энергетической безопасности, инвестициям, искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре. На первой сессии обсуждались маршрут TRIPP, Средний коридор, расширение региональных логистических возможностей, благоприятная бизнес-среда Азербайджана для инвесторов, а также новые возможности, которые растущие связи страны с Европой и Центральной Азией открывают для американских компаний. На сессии по энергетической безопасности рассматривались перспективы развития Южного газового коридора, энергосоединений и увеличения производства энергии. Были затронуты вопросы диверсификации цепочек поставок, включая цепочки поставок критически важных минералов. На инвестиционной панели обсуждалось стимулирование двусторонних инвестиций в транспорт, логистику, энергетику и цифровые технологии. В центре внимания также были возможности касательно американских инвестиций в Свободную экономическую зону (СЭЗ) Алят, предлагающую инвесторам механизмы поощрения, преференции и благоприятный правовой режим. В ходе дискуссий по искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре была представлена информация о высокотехнологичных решениях США. Стороны рассмотрели сотрудничество в области дата-центров, внедрения ИИ-технологий, развития регуляторной базы и дальнейшего партнерства. В рамках мероприятия также состоялась встреча с представителями бизнес-кругов, где отмечалась важность развития сотрудничества между частными секторами двух стран.

В завершение было объявлено, что в этом году Баку примет II Всемирную неделю искусственного интеллекта США. При участии Микаила Джаббарова и Калеба Орра был подписан ряд документов в области создания цифровой инфраструктуры в Азербайджане, трансфера технологий и внедрения эффективных промышленных решений, а также Протокол Диалога.

На фоне расширения экономического сотрудничества формируются новые инвестиционные и технологические направления. В ответ на запрос Trend в Администрации международной торговли (ITA) министерства торговли США заявили, что Вашингтон видит значительный потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном в области критически важных минералов, цифровой трансформации, логистики и мультимодальных соединений.

"Соединенные Штаты видят большие возможности для существенного расширения коммерческого сотрудничества с Азербайджаном по направлениям, определенным в Хартии о стратегическом партнерстве. В частности, облачная инфраструктура, кибербезопасность, решения для электронного правительства, а также мультимодальная логистика и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута являются ключевыми перспективными направлениями сотрудничества", — отметили в ITA.

В структуре добавили, что для американских компаний существуют весомые возможности в сфере развития передового производства в СЭЗ Алят, переработки критически важных минералов и высоких технологий. По оценке ITA, прошедший в начале июня первый Азербайджано-американский экономический диалог стал важным этапом практической реализации Хартии.

"Этот диалог служит превращению продемонстрированной на высоком уровне политической воли в конкретные торговые и инвестиционные результаты. Азербайджан имеет стратегическое значение для американских компаний как энергетический центр, транспортно-логистический узел и все более привлекательное направление для технологических инвестиций", — заключили в ITA.