Стоимость зарубежных активов ЦБ Ирана значительно выросла

БАКУ/ Trend/ - В минувшем иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) стоимость зарубежных активов Центрального банка Ирана по сравнению с предыдущим годом (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) выросла на 92,9%.

Об этом говорится в статистике Центрального банка Ирана.

"В минувшем иранском году стоимость зарубежных активов Центрального банка составила 65 квадриллионов риалов (примерно 49,7 миллиарда долларов США). В предыдущем году стоимость зарубежных активов Центрального банка составляла 33,7 квадриллиона риалов (примерно 25,8 миллиарда долларов США)".

В статистике также указано, что в минувшем иранском году общая задолженность перед Центральным банком Ирана составила 16,9 квадриллиона риалов (примерно 13 миллиардов долларов США). По сравнению с предыдущим годом задолженность перед Центральным банком сократилась на 8,4%. В предыдущем году общая задолженность перед Центральным банком составляла 18,5 квадриллиона риалов (примерно 14,1 миллиарда долларов США).

В статистике отмечается, что в минувшем году задолженность государственного сектора перед Центральным банком составила 10,5 квадриллиона риалов (примерно 8 миллиардов долларов США), а задолженность банков — 6,4 квадриллиона риалов (примерно 4,9 миллиарда долларов США).

Отметим, что на конец минувшего иранского года совокупные активы и обязательства банков и финансовых учреждений Ирана составили 538 квадриллионов риалов (примерно 411 миллиардов долларов США). По сравнению с концом предыдущего года совокупные активы и обязательства банков и финансовых учреждений выросли на 58,4%. На конец предыдущего года совокупные активы и обязательства банков и финансовых учреждений составляли примерно 340 квадриллионов риалов (примерно 260 миллиардов долларов США).

Согласно анализу Trend, часть зарубежных активов Ирана в других странах заморожена, и Иран не имеет доступа к этим активам. В последнее время, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, ожидается, что будут предприняты определенные шаги по разблокировке этих активов. Получение Ираном доступа к указанным активам считается важным в условиях нынешней сложной экономической ситуации. В то же время правительство Ирана стремится свести к минимуму задолженность банков и финансовых учреждений перед государством, передавая управление различными компаниями в частный сектор и негосударственным структурам. Это позволяет снизить нагрузку на правительство в части задолженности различных компаний и отраслей экономики перед банками.