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МИД Азербайджана выразил соболезнования Саудовской Аравии

Политика Новость 28 июня 2026 19:13 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Саудовской Аравии
Фото: Trend News Agency
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Саудовской Аравии в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни 14 человек.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в социальной сети X.

"Мы глубоко опечалены трагическим крушением вертолета в Рас-Таннуре, в результате которого погибли 14 человек. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Королевства Саудовская Аравия", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в результате крушения вертолета, принадлежащего компании Saudi Aramco, в городе Рас-Таннура в Саудовской Аравии погибли не менее 14 человек.

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