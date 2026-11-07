Ненефтяной экспорт иранской провинции Гюлистан сократился на 21%

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (21 марта — 22 октября 2026 года) экспорт ненефтяной продукции через таможни провинции Гюлистан, расположенной на северо-востоке Ирана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 22 октября 2025 года) сократился на 21% в стоимостном выражении и на 15% в весовом выражении.

Как сообщает Таможенная администрация Ирана, об этом заявил генеральный директор таможенного управления провинции Бахтияр Рахманипур.

"За 7 месяцев через таможни провинции было экспортировано 437 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму 219 миллионов долларов", — сказал он.

Рахманипур добавил, что за 7 месяцев через таможни провинции в основном экспортировались йод, профили и трубы, сыр, фисташки, железные и стальные стержни, финики и другие товары. Основная часть этой продукции была экспортирована в страны Центральной Азии.

Представитель таможенной службы сообщил, что за указанный период через таможни провинции в страну было импортировано 74 тысячи тонн продукции на сумму 152 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился на 153% в стоимостном выражении и на 130% в весовом выражении.

По его словам, в основном импортировались нерафинированное соевое масло, запасные части для легковых автомобилей, а также оборудование, используемое при плавке металлов. Большая часть продукции была импортирована из стран Азии и Европы.

Рахманипур сообщил, что только за 7-й месяц (23 сентября — 22 октября 2026 года) через таможни провинции транзитом было перевезено 63 тысячи тонн продукции на сумму 230 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 сентября — 22 октября 2025 года) транзит продукции увеличился на 9% в стоимостном выражении и на 13% в весовом выражении.

Согласно анализу Trend на основе данных Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев прошлого иранского года через таможни провинции Гюлистан было экспортировано 653 тысячи тонн продукции на сумму 362 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (20 марта — 20 декабря 2024 года) экспорт продукции увеличился на 9% в стоимостном выражении и на 27% в весовом выражении.