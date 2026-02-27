БАКУ/Trend/ - С 15 февраля Азербайджан запустил временный безвизовый режим для ряда государств.

Как сообщает Trend, этом заявил начальник консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджана Эмиль Сафаров на общественных слушаниях в Комитете по труду и социальной политике Милли Меджлиса по теме "Текущее состояние туризма в Азербайджане и перспективы развития".

Он отметил, что по инициативе Государственного агентства туризма Азербайджана реализуется проект по введению одностороннего безвизового режима, и с 15 февраля вступил в силу временный односторонний безвизовый режим для четырех стран. Речь в основном идет об арабских государствах. Проект будет продолжаться, и в ближайшее время ведется работа по включению новых стран в этот список:

"Основная цель - это внедрение безвизового или упрощенного режима с дружественными и стратегическими партнерами Азербайджана, увеличение потока туристов, не представляющих миграционные риски, а также обеспечение взаимных интересов".

Сафаров напомнил, что в последние годы визовый режим был упрощен с рядом стран:

"В этом контексте можно отметить механизмы, применяемые с Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Китайской Народной Республикой, Сербией и Марокко. В настоящее время продолжаются переговоры с этими странами. Этот процесс ведется только с дружественными и партнерскими государствами, при этом учитываются как внутренние, так и внешнеполитические интересы, национальная безопасность и вопросы миграции".

Он также отметил, что в рамках упрощенного механизма, введенного в период пандемии, более 36 тысяч человек посетили страну только по конкретным международным мероприятиям.