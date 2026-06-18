В Узбекистане производство электроэнергии выросло на 6%

БАКУ/ Trend/ - Производство электроэнергии в Узбекистане в 2026 году выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря существенному увеличению выработки из возобновляемых источников энергии.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Министерством энергетики Узбекистана.

«С начала 2026 года по сегодняшний день электростанции Узбекистана произвели 42,2 млрд киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии. Это на 2,3 млрд кВт·ч, или на 6%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

По данным министерства, с начала 2026 года по 15 июня в стране было выработано 42,2 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 2,3 млрд кВт·ч превышает показатель за тот же период 2025 года.

В Минэнерго отметили, что в настоящее время в Узбекистане функционируют 157 электростанций с общей установленной мощностью 27 343 мегаватта (МВт).

Генерирующие мощности страны включают 17 774 МВт тепловых электростанций, 2 442 МВт гидроэлектростанций, 3 930 МВт солнечных электростанций, 1 652 МВт ветровых электростанций, а также системы накопления энергии общей мощностью 1 545 МВт.

Как сообщили в министерстве, возобновляемые источники энергии продолжают играть все более значимую роль в энергетическом балансе страны. В период с 1 января по 15 июня гидро-, солнечные и ветровые электростанции совместно выработали 9,8 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 1,8 млрд кВт·ч, или на 23%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост доли возобновляемой энергетики позволяет Узбекистану снижать зависимость от природного газа и способствует достижению целей по диверсификации энергетики и устойчивому развитию.



