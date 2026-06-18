Назван объем поступлений в банки Азербайджана через системы быстрых денежных переводов в апреле

БАКУ /Trend/ - В апреле этого года в Азербайджане через системы быстрых денежных переводов в банки поступило 146,6 миллиона манатов (238,5 тысячи операций).

Об этом говорится в статистическом бюллетене, опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с апрелем прошлого года число операций уменьшилось на 98,1 тысячи или 29,1%, а объем поступивших средств снизился на 18 миллиона манатов или 10,9%.

В отчетный период средняя сумма одного перевода составила 614,7 маната, что на 125,7 маната или 25,7% больше показателя на апрель 2025 года.

Отметим, что по состоянию на конец апреля количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 108 тысячу единиц и составило 22 миллиона 518 тысяч карт.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 9%.

"Количество дебетных карт увеличилось на 11%, тогда как количество кредитных карт снизилось на 11%. Рост числа платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных платежей. Так, с начала года объем внутренних безналичных операций увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле 2026 года объем внутренних безналичных платежей, осуществленных с использованием карт, составил 9,094 миллиарда манатов. Из них 7,969 миллиарда манатов пришлось на электронную коммерцию", - передает банк.