В Ичеришехер состоится торжественное открытие El Calor en Baku – Azerbaijan Tango Festival, приуроченного ко Дню флага Аргентины

БАКУ /Trend Life/ -20 июня в 20:00 во Дворце Ширваншахов, расположенном в историческом сердце Баку - Ичеришехер, состоится торжественное открытие Международного фестиваля танго и культуры El Calor en Baku – Azerbaijan Tango Festival, приуроченного ко Дню флага Аргентины.

Украшением церемонии станет выступление Маэстрос - мировых звезд танго и прославленного Solo Tango Orquesta, выступавшего на ведущих концертных площадках Европы, включая Берлинская филармония, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал имени Чайковского, Московский международный Дом музыки, БКЗ Санкт-Петербурга и Admiralspalast Berlin. А т

Фестиваль, который впервые пройдет в Баку с 19 по 24 июня, на шесть дней превратит улицы Ичеришехер в пространство музыки, танца, гастрономии и ярких культурных событий. Древний город, окруженный крепостными стенами XII века, станет площадкой для знакомства с богатым наследием аргентинской культуры.

Программа объединит живые выступления танго-оркестров, милонги, мастер-классы, международные соревнования, аргентинский фольклор, гастрономические проекты, кинопоказы и другие открытые мероприятия. Для удобства участников и гостей будут организованы специальные зоны - PRO ZONE и CITY ZONE.

В фестивале примут участие известные международные маэстро, танцоры, музыканты и преподаватели из разных стран. Музыкальную программу представят Solo Tango Orquesta и La Argenta Ensamble. Среди приглашенных звезд - Neri Piliu и Yanina Quiñones, Maxim Gerasimov и Ornella Simonetto, Utku Kuley и Iris Kuley, а также Jesús Gorgone и Victoria Lizunova.

Подробная информация о проекте и программа фестиваля доступны на официальном сайте:

https://aztangofest.com/ru

Страница фестиваля в Instagram:

https://www.instagram.com/aztangofest?igsh=ZWwxaHdrbWhyN3hy

Завершится фестиваль 24 июня большим концертом, посвященным памяти легендарного аргентинского певца и композитора Карлос Гардель - одной из самых знаковых фигур в истории мирового танго. Концерт в исполнении La Argenta Ensamble пройдет в Оперной студии Бакинской музыкальной академии.

Билеты можно приобрести онлайн:

https://iticket.az/ru/events/concerts/la-argenta-ensamble-the-great-argentine-tango-evening-in-baku

"Для Азербайджана этот фестиваль - гораздо больше, чем просто несколько дней насыщенной программы. Он создает особую атмосферу, способствует развитию культурного туризма, объединяет жителей и гостей столицы и еще раз подчеркивает статус города как современного и открытого культурного центра. В рамках фестиваля также пройдут Baku Tango Trophy и Metropolitango Cup - престижные международные соревнования по аргентинскому танго. Атмосфера Ичеришехер придаст этим чемпионатам особый колорит, объединив спортивный азарт, искусство танца и масштаб культурного праздника", - отметил в интервью Trend руководитель секретариата AzDC, многократный чемпион мира Эльдар Джафаров.

Проект реализуется в партнерстве с Администрацией Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", посольства Аргентины в Азербайджане, Азербайджанского танцевального совета (AzDC), при участии международного танго-сообщества и локальных партнеров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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