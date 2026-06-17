Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ОИС в сфере защиты прав человека

БАКУ /Trend/ - 17 июня председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев принял делегацию во главе с исполнительным директором Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хади бин Али Аль-Ями.

Об этом сообщили в Конституционном суде Азербайджана.

Было отмечено, что председатель Фархад Абдуллаев, приветствуя гостей, подробно проинформировал о последовательных реформах, проводимых в нашей стране в целях защиты прав и свобод человека, обеспечения верховенства закона и укрепления демократических институтов. Он также подчеркнул важность сотрудничества с конституционными судами стран в рамках Конференции конституционных юрисдикций исламского мира, объединяющей государства — члены ОИС.

Затем Ф. Абдуллаев рассказал о деятельности Конституционного суда в сфере защиты прав человека и о работе, проводимой в направлении развития конституционного правосудия. Кроме того, он особо отметил эффективное сотрудничество между Конституционным судом и уполномоченным по правам человека (омбудсменом) в сфере обеспечения конституционных прав.

Поблагодарив за теплый прием, Хади бин Али Аль-Ями высоко оценил достижения Азербайджана в области защиты прав человека, строительства правового государства и совершенствования судебно-правовой системы. Отметив важность международного сотрудничества в сфере поощрения и защиты прав человека, он подчеркнул необходимость расширения обмена опытом и развития взаимных связей в данном направлении.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам защиты прав человека, правового просвещения, а также перспектив дальнейшего сотрудничества, выразив уверенность в том, что взаимодействие будет и впредь успешно развиваться.