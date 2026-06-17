Азербайджан может стать важным финансовым центром в сегменте сукук – Халид Халафалла (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать важным финансовым центром в сегменте сукук.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития в Баку сказал гендиректор Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), исполняющий обязанности генерального директора Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) Халид Халафалла.

По его словам, проведение ежегодного заседания в Баку во второй раз за короткий период времени подтверждает стратегическую важность Азербайджана на Среднем коридоре и в более широком регионе Центральной Азии. "Азербайджан, опираясь на традиции исторического Шелкового пути, обладает большим потенциалом в укреплении межрегиональных связей", - сказал Х. Халафалла.

Он отметил, что ICD и другие партнерские институты стремятся к расширению региональной интеграции посредством программ, выходящих за пределы Центральной Азии: «Цель состоит в том, чтобы привлечь больше бизнеса в Азербайджан не только из Центральной Азии, но и с Ближнего Востока, а также вывести азербайджанский бизнес в такие регионы, как Юго-Восточная Азия и Африка. Мы видим большой потенциал для азербайджанских компаний».

Х. Халафалла добавил, что азербайджанские компании могут стать более конкурентоспособными на глобальном уровне, используя как финансовые, так и страховые услуги.

Говоря о новых финансовых инструментах, он отметил, что одним из основных направлений является рынок сукук. «В ICD мы предоставляем консультационные услуги по сукук и поддерживаем привлечение капитала. А в ICIEC мы продвигаем новый продукт под названием "страхование сукук", который служит повышению кредитного рейтинга сукук и расширению возможностей его эмиссии», - сказал Х. Халафалла.

По его словам, эти инструменты могут содействовать выходу Азербайджана на рынок сукук и ускорить региональную и глобальную финансовую интеграцию страны.