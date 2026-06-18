Обнародован объем возвращенного НДС в Азербайджане за 5 месяцев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе–мае текущего года гражданам было возвращено НДС на сумму 87 миллионов 305,8 тысячи манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Указанная сумма была возвращена потребителям уполномоченными банками по товарам, приобретенным у субъектов розничной торговли и общественного питания на территории страны (за исключением нефтегазовой продукции, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий).

Возврат НДС также распространялся на расходы в сфере театральных представлений, демонстрации фильмов, посещения музеев и концертов симфонической музыки, на услуги медицинских учреждений и лиц, занимающихся частной медицинской практикой, а также на услуги по размещению и проживанию в гостиницах (отелях), расположенных на освобожденных от оккупации территориях.

Кроме того, в январе–мае 2026 года сумма НДС, возвращенного из государственного бюджета иностранным гражданам в рамках системы "Tax Free" по товарам, приобретенным на территории Азербайджана для личного пользования, составила 3 миллиона 434 тысячи манатов.