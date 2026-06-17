В Азербайджане будут применены налоговые льготы в сфере цифровых технологий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в целях ускорения развития сфер цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций подготовлен широкий пакет налоговых льгот.

Это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в ряд законодательных актов, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает корреспондент Trend.

Согласно проекту, с 1 июля 2026 года сроком на 20 лет подоходный налог составит 0 процентов с доходов в виде зарплаты высококвалифицированных мигрантов, работающих в сфере цифровых технологий, ИИ, кибербезопасности и инноваций, лиц, которые последние 24 месяца и более не имели налоговых обязательств в Азербайджане или находились в статусе нерезидента, возвращающихся в страну граждан Азербайджана, а также специалистов, занятых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР).

Законопроектом предлагается освободить от налогообложения сроком на 20 лет доходы и прибыль физических и юридических лиц, полученные от деятельности по разработке, развитию и внедрению цифровых технологий, продуктов искусственного интеллекта и инноваций, а также от оказания услуг в сфере кибербезопасности. Аналогичная льгота распространится и на дивиденды, выплачиваемые юридическими лицами, осуществляющими деятельность в этой сфере.

В проекте предусматривается и особая поддержка коммерциализации инновационной деятельности. Так, от налогообложения будут освобождены 95 процентов доходов и прибыли, полученных от роялти, трансфера технологий и торговых операций по таким нематериальным активам, как программное обеспечение, инновационный продукт и ноу-хау, созданные в результате НИОКР.

Изменения также предусматривают поощрение стартап- и венчурных инвестиций. 100 процентов инвестиций, вложенных аккредитованными инвесторами в фонды венчурного капитала, а также в компании, имеющие сертификат «Стартап» или регистрацию в технопарке, на определенных условиях будут вычитаться из налогооблагаемого дохода и прибыли. В то же время налоговыми льготами смогут воспользоваться инвестиции, осуществляемые через краудфандинговые платформы, дивиденды по этим инвестициям, а также доходы фондов венчурного капитала от дивидендов и прироста капитала.

Согласно законопроекту, доходы, полученные из зарубежных источников высококвалифицированными специалистами, прибывающими в страну для осуществления деятельности в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, инноваций и кибербезопасности, также освобождаются от налогов сроком на 20 лет. Кроме того, гранты и субсидии, предоставляемые в целях финансирования проектов в данных сферах, не будут относиться к налогооблагаемому доходу.

Наряду с этим, к имуществу и землям субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в указанных направлениях, будет применяться освобождение от налога на имущество и земельного налога сроком на 20 лет.

В проекте в качестве еще одного важного механизма поощрения предусматривается, что импорт техники, технологического оборудования, установок, материалов и сырья, которые будут использоваться в деятельности в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, с 1 июля 2026 года сроком на 10 лет получит налоговые и таможенные льготы.