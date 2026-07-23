Цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена барреля сырой нефти марки Brent впервые за два месяца превысила 100 долларов США.

Согласно биржевым данным, в настоящее время на лондонской бирже ICE баррель нефти Brent торгуется дороже 100 долларов, а на нью-йоркской бирже NYMEX баррель нефти марки Light — дороже 91 доллара.

По мнению аналитиков, цены на нефть растут на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, перебоев в поставках, а также последних событий в Красном море. Атаки базирующейся в Йемене группировки открыли новый фронт в региональном конфликте, который уже парализовал судоходство в Ормузском проливе, являющемся «воротами» в Персидский залив, после роста напряженности между США и Ираном.

По данным аналитиков Trading Economics, поддерживаемая Ираном хуситская группировка взяла на себя ответственность за атаку на два саудовских нефтяных танкера в Красном море, заявив, что удары были нанесены с целью реализации новообъявленной блокады портов Саудовской Аравии.

«Атаки усилили опасения по поводу возможных новых перебоев в морских перевозках в регионе. Покупатели в Азии начали рассматривать более длинные и дорогостоящие альтернативные маршруты. Риски для поставок еще больше возросли на фоне продолжающихся атак на суда в Ормузском проливе, повторных ударов США по Ирану и приостановки экспорта сырой нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за атак беспилотных летательных аппаратов. В то же время Вашингтон и Тегеран продолжают заявлять о невозможности мирных переговоров в ближайшем будущем, что укрепляет ожидания того, что напряженность может удерживать цены на нефть на высоком уровне», — отмечается в сообщении.