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Рассмотрены проекты, реализуемые в рамках сотрудничества между Азербайджаном и МВФ

Экономика Новость 23 июля 2026 18:28 (UTC +04:00)
Рассмотрены проекты, реализуемые в рамках сотрудничества между Азербайджаном и МВФ
Фото: Центральный банк Азербайджана
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Международным валютным фондом (МВФ) обсуждены проекты на предстоящий период.

Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Так, заместитель председателя Центрального банка Тогрул Алиев встретился с делегацией во главе с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордо.

На встрече были обсуждены макроэкономическая среда в стране, тенденции развития и перспективы банковского сектора, а также результаты оценки, проведенной в рамках миссии МВФ.

Наряду с этим, состоялся обмен мнениями по проектам, реализуемым в рамках сотрудничества с МВФ, а также предусмотренным на предстоящий период.

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