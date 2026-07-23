Dream Fest 2026 в Баку – торжественное открытие именной звезды легендарного певца Cheb Khaled (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Cheb Khaled — легендарный алжирский певец, один из самых известных представителей жанра рай и исполнитель мирового хита Aïcha, принял участие в торжественной церемонии открытия своей именной звезды на Sea Breeze Walk of Fame, сообщает корреспондент Trend.

Cheb Khaled отметил красоту и гостеприимство Баку, куда приехал с семьей, большой интерес к выступлению на сцене Dream Fest, выразив признательность за большое внимание к его творческой деятельности и открытие именной звезды на Sea Breeze Walk of Fame.

Sea Breeze Walk of Famе – Аллея славы, посвященная выдающимся персонам, артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Вагиф Мустафазаде, Анар Мамедханов, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Энгельберт Хампердинк, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо, Рики Мартин, Фаррух Закиров, Вахтанг Кикабидзе, Дэвид Фостер, Кэтрин Макфи, Томас Андерс, Николь Шерзингер, Джек Саворетти, Рафет Эль Роман, Уилл Смит, J Balvin, Mahmut Orhan, Kevin McCoy, Secret Service, Haddaway, Kosheen, In-Grid, Керем Бюрсин.

С 23 по 26 июля на солнечном побережье Каспия в Баку пройдет третий международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2026. В городе-курорте Sea Breeze соберутся известные артисты из разных стран, чтобы подарить зрителям четыре дня большой музыки, ярких шоу, танцев и впечатляющих выступлений, говорится в сообщении организаторов.

В этом году Dream Fest 2026 объединит на одной сцене артистов разных жанров и поколений. Среди участников: John Newman — британский певец, автор культового хита Love Me Again, Ty Dolla $ign — американская звезда R&B и хип-хопа, известный по трекам Paranoid и Or Nah, Busta Rhymes — обладатель 11 номинаций на премию «Грэмми» и один из самых влиятельных рэперов мировой сцены, Cheb Khaled — легенда rai-музыки, исполнитель международного хита Aïcha, популярные турецкие артисты EDIS и Zeynep Bastık.

На сцену выйдут артисты, чьи имена хорошо знакомы широкой аудитории: Thomas Nevergreen, Егор Крид, Люся Чеботина, Стас Михайлов, JONY, Ани Лорак, Artik & Asti, EMIN, Alessandro Safina, Jah Khalib, Алсу, Emre Altuğ, «Розовые Розы», Brandon Stone, Andru Donalds (ENIGMA), Jaman T, Jamal, Aygun Kazımova, Elnur Hussein, Ellai, Нигяр Джамал, Orxan Zeynallı, Tunzala Ağayeva, Misha Miller, ANDRO, Aysel, Faiq Ağayev, Roza Zergerli, LVBEL C5, Dilara Kazımova, Jamal, Sevanna, Zulfiyya Xanbabayeva, SABI и многие другие. Список артистов продолжает пополняться, обещая новые громкие имена и музыкальные сюрпризы.

Ведущими фестиваля станут популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко и один из самых узнаваемых телеведущих Азербайджана, продюсер Мурад Дадашов.

DREAM Fest 2026 — это не только концерты, но и особая атмосфера летнего отдыха на берегу Каспия. Гостей ждут красная ковровая дорожка, встречи со звездами, церемонии открытия памятных звезд на аллее Sea Breeze Walk of Fame, яркие вечеринки и насыщенная развлекательная программа для гостей всех возрастов.

DREAM Fest 2026 обещает стать главным музыкальным событием сезона, объединив на одной сцене легендарных исполнителей, новые имена и тысячи зрителей в атмосфере музыки, энергии и незабываемых эмоций. Четыре дня, которые вновь сделают лето на Каспии по-настоящему особенным.

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