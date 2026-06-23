Только один в Баку – состоится концерт всемирно известного танго-оркестра La Argenta Ensamble (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 24 июня в 20:00 в Оперной студии Бакинской музыкальной академии состоится долгожданный концерт La Argenta Ensamble - одного из самых ярких аргентинских танго-оркестров современности.

На сцене прозвучит подлинное танго-нуар: всего пять музыкантов создадут мощное, насыщенное живое звучание, дополненное изысканными аранжировками Фернандо Эрреры и проникновенным вокалом Химены Гонсалес. Это музыка, в которой страсть и драматизм танго раскрываются во всей глубине.

Особым украшением вечера станут выступления мировых звёзд танго — легендарного танцевального дуэта Yanina Quiñones & Neri Piliu, признанных мастеров сценического танца, чьё искусство давно покорило крупнейшие сцены мира.

Концерт проходит в рамках впервые организованного в Азербайджане Международного фестиваля танго и культуры El Calor en Baku – Azerbaijan Tango Festival и станет одним из его центральных событий.

Этот вечер будет посвящён памяти великого Карлоса Гарделя - вечного символа аргентинского танго, чья музыка и сегодня звучит в сердцах миллионов. Концерт станет кульминацией Недели аргентинской культуры в Баку, объединяя музыку, танец и атмосферу Буэнос-Айреса.

Билеты можно приобрести онлайн:

https://iticket.az/ru/events/concerts/la-argenta-ensamble-the-great-argentine-tango-evening-in-baku

Накануне La Argenta Ensamble уже представили небольшую программу в рамках фестиваля, но 24 июня зрителей ждёт полноценное, масштабное и по-настоящему захватывающее выступление, которое обещает стать одним из самых ярких культурных событий лета.

Фестиваль проходит при поддержке Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер, посольства Аргентины в Азербайджане и Азербайджанского танцевального совета AzDC, а также при участии международного танго-сообщества и локальных партнёров. С 19 по 24 июня древние улицы Ичеришехер оживают в ритме танго и превращаются в настоящую открытую сцену под небом Баку. Здесь культура Аргентины выходит за пределы концертных залов и буквально наполняет городскую ткань: уличные милонги сменяются мастер-классами, кинопоказы — гастрономическими вечерами, а кульминацией становится международный чемпионат Metropolitango. Это неделя, когда Ичеришехер начинает дышать по-новому - в ритме музыки, движения и страсти, объединяя традиции Аргентины и атмосферу древнего Баку в одном живом культурном пространстве.

Более подробно о проекте и программе фестиваля:

Официальный сайт https://aztangofest.com/ru

Страница Instagram https://www.instagram.com/aztangofest?igsh=ZWwxaHdrbWhyN3hy

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