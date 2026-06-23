Сахиба Гафарова провела обмен мнениями с председателем Палаты представителей Йемена (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей Республики Йемен Султаном Саидом аль-Баркани, находящимся с визитом в нашей стране для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Согласно информации, С. Гафарова выразила удовлетворение высоким уровнем представительства Йемена на СОР29 в Баку и его участием в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества.

На встрече было отмечено, что обе страны демонстрируют взаимную поддержку и солидарность на различных платформах. Спикер проинформировала о работе, проделанной в период председательства Азербайджана в Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева. Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством наших парламентов в международных парламентских организациях, в том числе в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения.

В ходе беседы была подчеркнута особая роль межпарламентского сотрудничества в углублении отношений между нашими странами. Было отмечено, что создание взаимных групп дружбы в законодательных органах обеих стран внесло бы большой вклад в развитие отношений.

На встрече председатель Палаты представителей Султан Саид аль-Баркани выразил благодарность Азербайджану за высокий уровень организации 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества и рассказал о важности вопросов, обсуждаемых в рамках этой организации. Он заявил о заинтересованности своей страны в развитии отношений с Азербайджаном. В ходе беседы председатель Палаты представителей поделился своим мнением о сотрудничестве двух стран в различных сферах, в том числе о перспективах развития отношений между парламентами.

Султан Саид аль-Баркани поблагодарил Азербайджан за моральную и гуманитарную помощь, оказываемую йеменскому народу.