Доходы госбюджета Азербайджана в 2025 году превысили прогноз - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане в сфере управления государственными финансами достигнуты важные положительные результаты. Так, в 2025 году доходы государственного бюджета составили 39,2 миллиарда манатов, что на 829 миллионов манатов, или 2,2 процента, выше прогноза, а по сравнению с 2024 годом — на 2 миллиарда манатов, или 5,4 процента, больше.

Об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Министр отметил, что поступления по ненефтяному сектору превысили прогноз на 311 миллионов манатов, достигнув 20,4 миллиарда манатов, что составляет 52 процента бюджетных доходов и превышает показатель 2024 года на 756 миллионов манатов:

"Повышение доли ненефтяных налогов в государственном бюджете до 59 процентов и увеличение на 2,7 процентных пункта по сравнению с предыдущими годами является важным показателем снижения зависимости бюджета от нефтяных доходов. В прошлом году по линии налоговых органов в бюджет поступило 16,4 миллиарда манатов, а по линии таможенных органов — 6,4 миллиарда манатов. Из поступивших по линии налоговых органов средств 12 миллиардов манатов, или 73,4 процента, пришлось на ненефтяной сектор, 4,4 миллиарда манатов, или 26,6 процента, — на нефтяной сектор. Поступления от платных услуг бюджетных организаций составили 680 миллионов манатов, что на 132 миллиона манатов больше по сравнению с 2024 годом".

Министр также сообщил, что в отчетном периоде из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет был перечислен предусмотренный объем средств в размере 14,5 миллиарда манатов.