Обнародован торговый оборот PASHA Kapital на БФБ в 2025 г.

БАКУ/ Trend/ - В 2025 году торговый оборот компании «PASHA Kapital» на Бакинской фондовой бирже (БФБ) составил 44,7 миллиарда манатов, что примерно соответствует 42% общего оборота рынка.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор PASHA Kapital Иси Мустафаев на пресс-конференции, посвященной финансовым показателям компании за 2025 год.

По его словам, в прошлом году общий торговый оборот инвестиционных компаний — членов БФБ составил 105,7 миллиарда манатов. Из них 81,4 миллиарда манатов пришлись на операции РЕПО, 18,7 миллиарда манатов — на государственные облигации, 4,2 миллиарда манатов — на ценные бумаги Центрального банка и 1,4 миллиарда манатов — на корпоративные облигации.

И.Мустафаев также отметил, что торговый оборот PASHA Kapital вырос на 67% по сравнению с 2024 годом. Так, если в 2024 году показатель составлял 26,8 миллиардов манатов, то в 2025 году он увеличился до 44,7 миллиарда манатов.

Генеральный директор добавил, что в 2025 году структура оборота компании была следующей: 30,1 миллиардов манатов — операции РЕПО, 12,2 миллиардов манатов — государственные облигации, 1,7 миллиардов манатов — ценные бумаги Центрального банка Азербайджана и 0,7 миллиардов манатов — корпоративные облигации.

Он также подчеркнул, что компания продолжает увеличивать долю на различных сегментах рынка. В 2025 году её доля составила: 37% на рынке РЕПО, 66% — на рынке государственных облигаций, 53% — на рынке ценных бумаг Центрального банка Азербайджана и 40% — на рынке корпоративных облигаций.

По его словам, полученные результаты свидетельствуют об укреплении позиций компании на рынках капитала и росте активности инвесторов.