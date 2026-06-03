События в Амритсаре 1984 года остаются предметом глобального обсуждения - проректор БГУ

БАКУ/ Trend/ - Трагические события, произошедшие в Амритсаре в 1984 году, несмотря на прошедшие 42 года, являются не только частью истории одного народа, но и предметом глобального обсуждения в контексте международного права, прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств.

Как сообщает Trend, об этом заявил проректор по международным связям Бакинского государственного университета (БГУ) Шахин Панахов во время выступления на международной конференции "Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида", прошедшей в БГУ.

"Эти события напоминают нам, что требование справедливости и признания выходит за национальные границы и обращено к совести всего человечества", — подчеркнул он.

По словам проректора, БГУ считает, что миссия высших учебных заведений не ограничивается только передачей знаний и навыков:

«Эта миссия также включает в себя вклад в укрепление мира, сохранение культурной идентичности и защиту прав человека».

Ш. Панахов добавил, что проведение этой конференции в актовом зале университета с участием студентов станет важным уроком новому поколению из недавней истории.

«Собравшиеся здесь сегодня ученые, представители диаспоры, активисты местных и международных неправительственных организаций, а также общественные деятели проведут обсуждения, в которых будут разделены не только боли прошлого, но и надежды на будущее. Мы уверены, что этот диалог еще больше привлечет внимание международных организаций и парламентов, откроет путь к новым инициативам в области защиты прав меньшинств. У нас нет никаких сомнений в том, что эта конференция станет не просто академическим обменом мнениями, но и демонстрацией коллективной воли во имя справедливости и мира», — отметил он.