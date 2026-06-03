БАКУ/ Trend/ - Обсуждены перспективы сотрудничества парламентов Азербайджана и Сербии.

Обсуждения состоялись в ходе встречи 2 июня председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой с председателем Национальной ассамблеи Сербии Аной Брнабич в рамках рабочего визита азербайджанской делегации в Сербию, сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Приветствуя председателя Милли Меджлиса, А.Брнабич отметила, что Азербайджан является для Сербии дружественной и союзной страной, а отношения между двумя государствами день ото дня развиваются.

Сахиба Гафарова, в свою очередь, высоко оценив организацию Глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза, подчеркнула, что подобные мероприятия служат важной платформой для обсуждения существующих проблем.

Говоря о значимой роли взаимных визитов на высшем и высоком уровне между нашими странами, которые являются дружественными и стратегическими партнерами, спикер Сахиба Гафарова обратила внимание на важность в этом контексте взаимных поездок и встреч Президента Ильхама Алиева и Президента Александра Вучича, а также документов, подписанных в ходе этих визитов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес для парламентов двух стран.