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Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)

Политика Материалы 3 июня 2026 11:04 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - Находящаяся с рабочим визитом в Республике Сербия председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Ташмайдан в Белграде.

Об этом сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Спикер Сахиба Гафарова возложила цветы к памятнику.

Отметим, что открытие памятника великому лидеру Гейдару Алиеву, установленного в парке Ташмайдан, состоялось в 2011 году при участии Президента Ильхама Алиева.

Затем парламентская делегация во главе со спикером Сахибой Гафаровой посетила также памятник выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу.

Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)
Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде (ФОТО)

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