Поиск путей мирного сосуществования народов - один из главных вызовов современности - глава Сикхской федерации

БАКУ/Trend/ - Поиск способов мирного сосуществования народов является глобальным вызовом современности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Сикхской федерации Канады Буал Мониндер Сингх в ходе международной конференции на тему «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида» в Баку.

«Мир стремительно меняется, трансформируются геополитические связи. Сегодняшний мир уже не тот, каким он был два года назад, и через два года он также будет иным. Поиск новых партнеров, укрепление солидарности и поиск путей мирного сосуществования народов, по всей видимости, являются одними из важнейших вызовов современности», — сказал он.

Буал Мониндер отметил, что для студентов и молодых людей, которым в будущем предстоит взять на себя ответственность за развитие мира, сегодня как никогда важно понимать, с кем они могут выстраивать отношения солидарности, какие народы являются их историческими партнерами и где они смогут найти поддержку и мирное сосуществование, а не столкнуться с попытками захвата ресурсов, эксплуатации территорий и установления контроля.

«Именно такие вопросы волнуют народы по всему миру, особенно те, которые стремятся к свободе, как и сикхский народ. Поэтому они ищут партнеров по солидарности во всем мире», — сказал он.