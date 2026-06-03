Сикхи представляют собой этническую и расовую общность - Федерация сикхов

БАКУ/Trend/ - Сикхи представляют собой не только религиозную, но и этническую и расовую общность.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал исполнительный директор Федерации сикхов Великобритании Сидху Дабиндерджит Сингх в ходе международной конференции на тему «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида», проходящей в Баку.

По его словам, геноцид — это преднамеренное и систематическое уничтожение полностью или частично национальной, этнической, расовой либо религиозной группы.

"Геноцид широко считается самым тяжким преступлением против человечности.

Согласно статье 2 Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, для признания геноцида должен быть установлен определённый порог доказательств.

Необходимо доказать наличие намерения уничтожить защищаемую группу.

Нет никаких сомнений в том, что сикхи являются такой защищаемой группой. Мы представляем собой не только религиозную, но и этническую и расовую общность",- сказал Дабиндерджит Сингх.