Оккупация и геноцид - не единичные события, а устойчивые структуры - представитель Сикхской федерации

БАКУ/Trend/ - Оккупация и геноцид — это не единичные события, а устойчивые структуры.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал юридический консультант Сикхской федерации Канады Вирринг Прабджот Сингх в ходе международной конференции на тему «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида», проходящей в Баку.

"Главная мысль заключается в том, что оккупация и геноцид — это устойчивые структуры, а не разовые события", - сказал он.

По его словам, прекращение военного присутствия или смена политической силы не означает окончания оккупации.

Он отметил, что такие системы продолжают существовать через институты, законы, судебную систему, полицию, бюрократию, границы и механизмы производства знаний, которые могут использоваться для контроля над населением и отрыва людей от собственной идентичности и исторических корней.

Прабджот Сингх отметил, что оккупация сохраняется посредством изменения представлений людей о самих себе, о способах их управления и о том, каким образом криминализируется их сопротивление.