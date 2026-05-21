Представитель OECD призвала к комплексному подходу в жилищной политике

БАКУ /Trend/ – Жилищная политика должна рассматриваться как ключевой элемент устойчивого развития городов и социальной устойчивости.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила глава подразделения Организации Экономического Сотрудничества и Развития (OECD), Азиза Ахмуш, в ходе мероприятия на тему "Соответствует ли жилищное строительство будущего целям устойчивого развития сегодняшнего дня? Как стратегии локализации помогают нам вернуться на правильный путь" в рамках WUF13.

По ее словам, Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) на протяжении почти двух десятилетий работает с государствами-членами над совершенствованием жилищной политики и вопросами локализации Целей устойчивого развития (SDGs).

Ахмуш подчеркнула, что эффективная реализация жилищной политики требует так называемого "территориального подхода", при котором решения принимаются с учетом локальных особенностей, потребностей населения и участия региональных и муниципальных властей.

"Города сегодня не только реализуют решения, но и формируют рынок. Через градостроительное зонирование, земельную политику и инфраструктурное планирование они определяют доступность жилья и уровень социальной инклюзивности", – сказала она.

Представитель OECD отметила, что жилищный вопрос напрямую связан с экономикой, экологией, здравоохранением, образованием и социальной стабильностью. По ее словам, менее 20% городов сегодня соответствуют цели SDG 11, связанным с устойчивыми городами и населенными пунктами, при этом стоимость жилья во многих странах значительно выросла.

Ахмуш заявила, что проблема заключается не только в количестве строящегося жилья, но и в качестве, доступности и соответствии жилья потребностям населения. "Недостаточно просто строить больше жилья. Важно понимать, что именно строится, где строится и для кого", – подчеркнула она.

Она привела примеры Франции и Швеции, где программы модернизации жилья и интеграции транспортной и социальной инфраструктуры способствовали улучшению качества жизни и снижению выбросов. По словам Ахмуш, особое значение в современных условиях приобретают климатические риски и демографические изменения.

Она отметила, что около 40% энергетических выбросов CO2 связаны со зданиями, а в отдельных мегаполисах этот показатель достигает 70%. "Невозможно достичь климатической нейтральности без развития низкоуглеродного жилищного сектора", – сказала представитель OECD.

Ахмуш также обратила внимание на необходимость адаптации городской политики к старению населения, изменению структуры домохозяйств и росту или сокращению численности населения в разных городах. В завершение она подчеркнула важность национальных городских стратегий, разрабатываемых совместно с местными органами власти, международными организациями и частным сектором.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.