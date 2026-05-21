Формирование устойчивых городов зависит не только от технологий и инвестиций - Крис Тротт

БАКУ/Trend/ - Формирование устойчивых городов зависит не только от технологий и инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель отдела политики устойчивости и исследований Соединенного Королевства Крис Тротт на мероприятии, посвященном Генеральному плану города Баку, проводимом в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, форма города — это не только пространственный вопрос, но и вопрос системной эффективности. То, как построены города, напрямую влияет на мобильность, доступность и повседневную городскую жизнь.

"Этот опыт определяет, будет ли трансформация социально и политически устойчивой с течением времени. Формирование всё более устойчивых и низкоуглеродных городов зависит не только от технологий и инвестиций. Главный вопрос в том, чтобы люди продолжали ощущать улучшения в своей повседневной жизни по мере развития города. Недавно мы провели исследование по Лондону и использовали его в качестве примера для оценки различных возможностей развития в рамках плана "Лондон 2050".

<...> Важный момент заключается в том, что только полицентрической модели развития недостаточно. Множество центров становятся успешными только тогда, когда они реально связаны друг с другом за счет транзитно-ориентированного развития, концепции смешанного использования, благоприятной для пешеходов и комфортной среды, где люди хотят проводить время", — отметил К. Тротт.

Он также подчеркнул, что более компактные и взаимосвязанные городские структуры способствуют пешеходному движению, использованию велосипедов и общественного транспорта, сокращают среднюю дальность поездок и создают более здоровую городскую среду:

«Разрозненные, рассредоточенные и слабо связанные городские модели увеличивают зависимость от автомобилей и более дальние поездки. По сути, поведение людей формирует сама городская структура. Успешный переход зависит не только от архитектуры, инженерии, технологий и инвестиций».

К. Тротт добавил, что благоприятность для пешеходов, доступность, озеленение, общественная жизнь и местная идентичность не являются второстепенными элементами:

«Они — часть основной инфраструктуры, способствующей формированию более устойчивых, адаптируемых и низкоуглеродных городов. По сути, города формируют поведение, а поведение определяет направление процесса перехода».

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.