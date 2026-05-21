БАКУ /Trend/ - В Таджикистане внедрена единая онлайн-система регистрации недвижимости, обеспечивающая защиту имущественных прав и прозрачность рынка недвижимости.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Государственного унитарного предприятия (ГУП) "Регистрация недвижимого имущества" Таджикистана Бободжон Гулзода в ходе панельной дискуссии на тему "Справедливое налогообложение недвижимости как фактор устойчивого городского развития", проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, Государственное унитарное предприятие «Регистрация недвижимого имущества» было создано на основании постановления правительства Таджикистана от 2 марта 2017 года, а функционирование системы регистрации по новой методике началось с января 2016 года.

Гулзода отметил, что первоначально были созданы пилотные районы, после чего система была внедрена по всей стране в соответствии с законом Республики Таджикистан "О государственной регистрации недвижимого имущества".

Он подчеркнул, что после изучения международного опыта, в том числе практики белорусских коллег, в 2015–2016 годах в Таджикистане была разработана собственная электронная система регистрации недвижимости.

"С февраля 2025 года была введена в эксплуатацию новая информационная система регистрации недвижимого имущества. В обновленной электронной программе мы постарались устранить недостатки предыдущей системы и добавили новые модули технической инвентаризации и землеустроительных дел", — сказал он.

По словам Гулзоды, в настоящее время все дочерние предприятия подключены к центральному серверу и работают по принципу "единого окна" в онлайн-режиме.

Он отметил, что система имеет важное практическое значение, поскольку гарантирует защиту имущественных прав, позволяет проводить нотариальные сделки, получать банковские кредиты под залог недвижимости, а также способствует прозрачности рынка недвижимости и эффективному налогообложению.

Гулзода также сообщил, что на базе новой системы были разработаны единая кадровая система и единая финансовая система, работающие в тестовом режиме.

"Кроме того, ведется создание электронного архива. Все текстовые данные бумажных архивов, сохранившиеся еще со времен СССР, вносятся в центральную базу данных", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.