"Генеральный план Баку до 2040 года" определяет приоритетами "зеленое" развитие и устойчивую мобильность - Риад Гасымов

БАКУ/Trend/ - В рамках "Генерального плана города Баку до 2040 года" экологическая устойчивость, климатическая резильентность и эффективная мобильность определены как одно из основных приоритетных направлений.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риад Гасымов на мероприятии, посвященном Генеральному плану Баку, прошедшем в рамках WUF13.

По его словам, Баку, как и другие прибрежные города мира, сталкивается с серьезными вызовами, связанными с климатом и окружающей средой.

"Поэтому Генеральный план разработан на основе принципов "зеленого урбанизма", энергоэффективности, экологического восстановления и устойчивой мобильности. Планом предусмотрены меры по увеличению "зеленых" зон в городе, снижению воздействия на окружающую среду, стимулированию решений в области возобновляемой энергетики, улучшению качества воздуха и городской экологии", – отметил он.

По его словам, Азербайджан в рамках сотрудничества с международными партнерами способствует внедрению «зеленых строительных стандартов» и эффективному использованию ресурсов.

Глава Главного управления также сообщил, что другим важным направлением Генерального плана является формирование интегрированной транспортной системы.

"Для устойчивого развития города важно усиление общественного транспорта, улучшение связей между различными видами транспорта и снижение пробок. Цель - создание более комфортной и сбалансированной городской среды, в которой люди тратят меньше времени на дорогу. Генеральный план Баку до 2040 года - это стратегический документ, направленный на построение будущего развития города на основе устойчивости, инноваций и человеческого фактора", - заключил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.