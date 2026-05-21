Опыт восстановления Карабаха может стать важным примером для Палестины – министр

БАКУ /Trend/ - Опыт правительства Азербайджана в сфере восстановления и реконструкции Карабахского региона может стать важным примером для Палестины.

Об этом в интервью Trend сказал министр местного самоуправления Палестинской автономии Сами Хиджави в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что в настоящее время Палестина столкнулась с серьезными разрушениями в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, и эта ситуация в ряде случаев схожа с тем, что переживал Азербайджан в период прошлого конфликта и в ходе процессов в Карабахе.

«Мы намерены воспользоваться существующими хорошими отношениями с Азербайджаном и его опытом в сфере восстановления. Азербайджан также входит в число стран, оказывающих гуманитарную помощь палестинскому народу, и эта поддержка высоко ценится», – сказал он.

С. Хиджави отметил, что процесс восстановления и реконструкции в Палестине невозможен без поддержки международного сообщества, и эта поддержка может быть более эффективной при участии дружественных стран.

Министр добавил, что на нынешнем этапе главной проблемой являются продолжающиеся военные действия, и в таких условиях начать процесс восстановления невозможно.

«Пока продолжаются операции Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, приступить к восстановительным работам сложно», – подчеркнул он.

С. Хиджави также отметил важность расширения сотрудничества с Азербайджаном в сфере местного самоуправления. По его словам, в Палестине действуют 136 муниципалитетов, и для проведения реформ в этой области может быть использован опыт Азербайджана.

Он сообщил, что с этой целью уже проведены встречи с официальными лицами Азербайджана и обсуждаются возможности расширения сотрудничества.

В заключение министр добавил, что палестинская сторона заинтересована в дальнейшем укреплении связей с Азербайджаном, и это сотрудничество может сыграть важную роль в планах восстановления и реконструкции.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.