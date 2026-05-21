Присоединение к программе Blue Flag откроет новые возможности для Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Присоединение Азербайджана к международной экологической программе Blue Flag открывает новые возможности для устойчивого развития прибрежных территорий и укрепления международного экологического признания страны.

Как сообщает Trend, об этом заявила национальный координатор программы FEE Blue Flag в Центре экологии и социального развития «ЭкоСфера» Диляра Гаджиева в ходе панельной дискуссии на тему «Разработка первого национального стандарта устойчивого развития Азербайджана: Стандарт устойчивых практик (SPS)», проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов WUF13 в Баку.

По ее словам, Азербайджан активно работает над внедрением экологических принципов и принципов устойчивого развития в различные сферы, а международные стандарты играют в этом процессе важную роль.

Д.Гаджиева отметила, что международные стандарты устойчивого развития помогают создавать прозрачные системы, повышать экологическую ответственность, укреплять сотрудничество и доверие между государственными структурами, бизнесом и обществом.

Она подчеркнула, что такие международные стандарты, как LEED, BREEAM, WELL, Green Key, Eco Schools и Blue Flag, становятся все более значимыми во всем мире, поскольку предлагают практические механизмы экологического управления и устойчивого развития.

По словам Д.Гаджиевой, Центр «ЭкоСфера» с 2018 года участвует в программах Foundation for Environmental Education и активно внедряет международные экологические и образовательные инициативы в Азербайджане.

Она отметила, что программа Green Key способствует внедрению устойчивого управления в гостиничном и туристическом секторе, повышению энерго- и водоэффективности, а также экологической осведомленности персонала и гостей.

Кроме того, программа Eco Schools направлена на экологическое образование детей и молодежи, охватывая темы изменения климата, биоразнообразия, управления отходами, защиты водных ресурсов и устойчивого образа жизни.

«Международные стандарты служат общим языком для всех стран. Они позволяют нам сотрудничать, обмениваться знаниями и совместно строить более устойчивое будущее», — подчеркнула она.

Д. Гаджиева добавила, что Азербайджан гордится участием в международных экологических инициативах и намерен продолжать работу в сфере экологического образования, сертификации и вовлечения общества в вопросы устойчивого развития.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.