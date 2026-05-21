Госагентство автомобильных дорог реализует 26 крупных дорожных проектов в Баку и на Абшероне

БАКУ/Trend/ - Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) реализует 26 крупных дорожных проектов в целях развития транспортной инфраструктуры в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник председателя Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана по вопросам институционального развития Фариз Азизов на мероприятии, посвященном Генеральному плану города Баку, проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что рост населения, урбанизация и экономическая экспансия создают новую нагрузку на транспортную инфраструктуру, и в связи с этим Госагентство применяет более широкую стратегию, выходящую за рамки традиционного подхода к дорожному строительству.

"Мы создаем альтернативные транспортные коридоры, перераспределяем транспортные потоки, снижаем нагрузку на магистральные дороги, повышаем стандарты безопасности и формируем более устойчивую систему мобильности", - подчеркнул он.

По словам Ф. Азизова, одним из ключевых проектов является 29-километровая автомобильная дорога Бильгя–Магоммеди–Мардакян–Шамахы, которая соединит автомагистрали M1 Баку–Губа и M4 Баку–Шамахы. Коридор позволит региональному транспорту двигаться в обход центра Баку. Проект включает шесть полос движения, девять транспортных развязок, тринадцать эстакад, тоннели и пешеходные переходы. «Этот проект будет способствовать снижению заторов, ускорению логистики и уменьшению экологической нагрузки», — добавил он.

Ф. Азизов также сообщил, что работы по строительству новой дорожной связи между улицей Академика Гасана Алиева и станцией метро «Кёроглу» завершены примерно на 50 процентов.

«Проект создаст альтернативную транспортную связь в направлении восток-запад, снизит нагрузку на проспекты Гейдара Алиева и Зии Буниятова. Кроме того, в целях повышения безопасности и доступности для пешеходов реализуется ряд проектов тоннелей и переходов. Главная цель всех реализуемых проектов — это формирование единой и интегрированной мобильной системы мегаполиса.

Связанность, территориальный баланс, безопасность и мобильность являются неотъемлемой частью качества повседневной жизни людей. Мы верим, что эти проекты значительно снизят транспортную загруженность в Баку, оптимизируют нагрузку на центр города и внесут вклад в построение более устойчивого будущего мегаполиса", - заключил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.