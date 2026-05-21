Молодёжь должна быть вовлечена в проектирование городов с самого начала - консультант UN-Habitat

БАКУ/Trend/ - Молодёжь должна быть вовлечена в проектирование городов с самого начала.

Как сообщает Trend, об этом заявила консультант Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Малейка Тагизаде в ходе мероприятия на тему "Лидерство молодежи и гражданского общества в развитии устойчивых и инклюзивных городов" в рамках WUF13.

По её словам, города зачастую проектируются без участия самих жителей, поэтому сообщества — особенно молодёжь и гражданское общество — должны быть вовлечены в этот процесс с самого начала как соавторы городских решений, а не просто как получатели уже готовых инициатив.

"Один из самых эффективных способов укрепить это сотрудничество — сделать участие не символическим, а реальным. Сейчас часто происходит так: людей приглашают, мотивируют словами вроде "вы — лидеры, вы — будущее наших городов", но в итоге они просто приходят, слушают, выходят из аудитории, и на этом всё заканчивается. Необходима уже выстроенная система, в которой молодые люди действительно чувствуют, что именно они участвуют в принятии решений. Нужно создавать долгосрочные механизмы, где молодёжные организации, НПО, гражданское общество и академические круги смогут совместно определять проблемы, искать решения и понимать, кто должен участвовать в этих процессах",- сказала она.

Тагизаде отметила, что в Азербайджане в рамках Азербайджанской городской кампании, внедряется такой подход с октября прошлого года.

"И я могу сказать, что это действительно успешно работает. С самого начала мы приглашали не только государственные структуры, работающие с молодёжью — не только Министерство молодёжи и спорта или Молодёжный фонд, — но и молодёжные клубы, НПО, организации гражданского общества, международные организации, тесно сотрудничающие с молодёжью. Благодаря этому в обсуждениях звучат мнения всех сторон",- сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.