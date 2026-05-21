"Генеральный план Баку до 2040 года" создает долгосрочную стратегическую основу для развития города – Риад Гасымов

БАКУ/Trend/ - «Генеральный план города Баку до 2040 года» представляет собой долгосрочную стратегическую основу планирования, которая будет системно и последовательно направлять трансформацию города.

Как сообщает Trend, об этом заявил начаьник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риад Гасымов на мероприятии, посвященном Генеральному плану города Баку, проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, Генеральный план предусматривает Баку не просто как растущий мегаполис, а как более зеленый, инклюзивный, устойчивый и конкурентоспособный глобальный город.

Р. Гасымов отметил, что одним из основных приоритетов документа является повышение качества жизни жителей города.

«Успех города измеряется не только высотными зданиями и крупными инфраструктурными проектами, но и тем, насколько комфортной, безопасной, здоровой и доступной является повседневная жизнь людей.

В рамках Генерального плана особое внимание уделяется развитию парков, общественных пространств, благоприятной для пешеходов среды, социальной инфраструктуры и городских служб. Расширение Центрального парка, создание новых прибрежных зон, развитие рекреационных зон, проекты городского обновления и улучшение квартальной инфраструктуры служат формированию более комфортной для жизни модели Баку".

Он добавил, что другим важным направлением документа является сохранение исторического и культурного наследия.

«Уникальное архитектурное и культурное наследие Баку должно быть сохранено в процессе развития города. Цель состоит в том, чтобы создать баланс между современным градостроительством и сохранением наследия», – отметил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.