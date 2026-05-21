На WUF13 прошла панельная дискуссия на тему реконструкции градостроительства (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящего в Баку, состоялась панельная дискуссия на тему «Реконструкция градостроительства: как создать инновационную лабораторию для городской трансформации в Азербайджане».

Как сообщает Trend, в ходе панели азербайджанские и международные эксперты обсудили процессы градостроительства и реконструкции, проводимые на освобожденных от оккупации территориях.

Выступивший на сессии заведующий отделом Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Рамиль Джахангиров отметил, что разработка генеральных планов — это не только планирование, но и определение векторов будущего развития городов. По его словам, в этом процессе было налажено сотрудничество с международными компаниями, такими как «Chapman Taylor» и «SAI Partners», а к каждому городу применяются индивидуальные архитектурные подходы.

Рамиль Джахангиров подчеркнул, что в Зангилане, Губадлы и Кяльбаджаре применяются концепции «15-минутного города» и «зеленого города», а новые жилые кварталы, школы и детские сады уже построены или находятся на стадии строительства. Основная цель — обеспечить возвращение вынужденных переселенцев в безопасные и комфортные условия жизни.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что подготовка генеральных планов — это долгосрочный и сложный процесс. Поскольку послевоенные восстановительные работы ведутся в сжатые сроки, Азербайджану пришлось применить модель параллельного обучения и исполнения.

Айдын Керимов добавил, что созданный под руководством Администрации Президента Координационный штаб позволил управлять всеми процессами из единого центра. Он также сообщил, что при архитектурном планировании Шуши особое внимание уделяется сохранению национального наследия, использованию местных каменных материалов, благодаря чему город становится современной средой обитания, сочетающей эстетику и функциональность.

Учредитель и партнер Urban Planning and Design Agency Дунья Ковари подчеркнула, что основной идеей генплана Зангилана является интеграция с природой. В городском планировании ключевыми принципами стали сохранение деревьев, концепция «коридоров холодного воздуха» и регенерация города с учетом горного рельефа. Ковари отметила, что в Кельбаджаре применяется подход «альпийской типологии», создающий сбалансированную модель жизни, соответствующую природной и горной среде. Она также подчеркнула важность снижения зависимости от автомобилей и создания комфортных общественных пространств в Баку.

Таким образом, выступления на сессии в целом продемонстрировали, что Азербайджан в постконфликтный период строит модель градостроительства, опираясь на инновации, устойчивость и социальную интеграцию.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.