Справедливое налогообложение недвижимости является механизмом распределения городской ценности - Нусрет Ибрагимов

БАКУ /Trend/ - Справедливое налогообложение недвижимости является не только фискальным инструментом, но и механизмом распределения городской ценности внутри общества.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Палаты оценщиков Азербайджана Нусрет Ибрагимов в ходе панельной дискуссии на тему "Справедливое налогообложение недвижимости как фактор устойчивого городского развития", проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, современная международная практика показывает, что направление части добавленной стоимости, формирующейся в городах, обратно на развитие городской среды является одной из ключевых финансовых основ устойчивой урбанизации.

Ибрагимов отметил, что стоимость земли и недвижимости формируется не только за счет деятельности собственников, но и благодаря государственным инвестициям, развитию транспортной инфраструктуры, общественных услуг, безопасных "зеленых" зон и эффективного городского планирования.

"С этой точки зрения налог на недвижимость является инструментом возврата части созданной городской стоимости в общественные финансы. Именно такой подход считается одним из основных элементов устойчивого городского финансирования", — сказал он.

Председатель Палаты оценщиков также подчеркнул, что в развитых странах налог на недвижимость формирует около 19 процентов доходов местных бюджетов и играет важную роль в финансировании городских услуг. По его словам, Всемирный банк отмечает, что потенциал налога на недвижимость в развивающихся странах пока используется не полностью.

"В Азербайджане система налогообложения недвижимости в основном строится на принципах площади и расположения объекта. Несмотря на административную простоту, такая модель не всегда в полной мере отражает рыночную стоимость недвижимости, что создает определенные элементы неравенства", — добавил Ибрагимов.

Он также отметил, что после 44-дневной войны на освобожденных территориях Азербайджана реализуются проекты «умного города» и «умного села», а 2026 год объявлен в стране Годом градостроительства и архитектуры.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.