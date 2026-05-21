Банк ABB стал победителем шахматного чемпионата!

В честь 103-й годовщины со дня рождения национального лидера Гейдара Алиева завершился межбанковский шахматный чемпионат, организованный Ассоциацией банков Азербайджана (ABA) и Шахматной федерацией Азербайджана.

В этом году в чемпионате, который проводится с 2016 года уже в 9-й раз, приняли участие около 50 представителей из 13 банков. Банк ABB на соревнованиях представляли: заместитель директора Департамента финансового мониторинга и комплаенса Рауф Гаджили, руководитель направления «Решения по рискам» Расул Менсимли, ведущий программист отдела физических каналов и операций Расул Эфендиев и программист отдела корпоративных и МСБ-продуктов Мехди Мамедов.

В командном зачете Банк ABB в этом году снова стал победителем чемпионата, второе и третье места заняли соответственно Yelo Bank и Ziraat Bank.

В личном зачете первое место занял заместитель директора Департамента финансового мониторинга и комплаенса Банка ABB Рауф Гаджили, а второе — руководитель направления «Решения по рискам» Банка ABB Расул Менсимли.

