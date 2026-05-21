Айдын Керимов о модели координации восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Разработка генеральных планов обычно требует долгих часов, дней, а иногда и месяцев обсуждений, мозговых штурмов и интенсивного сотрудничества с международным сообществом, чтобы определить наиболее правильный подход.

Как сообщает Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в своем выступлении на сессии на тему «Восстановление градостроительства: как мы создали инновационную лабораторию для городской трансформации в Азербайджане», организованной в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, из-за временных ограничений в процессе послевоенной реабилитации и восстановления освобожденных от оккупации территорий, Азербайджан был вынужден учиться, осуществляя процесс одновременно, и приобретать опыт по ходу его выполнения:

"Первым делом был создан специальный орган – Координационный штаб под руководством главы Администрации Президента. В этот штаб входили практически все министры и руководители государственных учреждений, и он действовал как параллельный механизм управления, контролирующий все процессы на освобожденных территориях.

Этот орган был не просто формальной координационной структурой. Напротив, это был гибкий механизм, действующий очень активно, объединяющий различные рабочие группы и продолжающий свое сотрудничество и по сей день. Вся эта система была сформирована в очень короткие сроки.

В то же время был создан оперативный механизм координации между планировщиками, архитекторами и исполнительными органами — как государственными, так и частными компаниями, привлеченными к строительному процессу".

Айдын Керимов отметил, что параллельно особое внимание уделялось максимально прозрачному ведению этого процесса.

«Применялись открытые тендерные процедуры, многочисленные представители СМИ и посетители совершили поездки в регионы. Шуша в этом отношении стала одним из первых городов, привлекших широкое внимание.

Соответствие требованиям сохранения национального наследия было одним из основных приоритетов, и это также касалось архитектурного стиля. Если посмотреть на жилые комплексы в Шуше, вы увидите, что на фасадах зданий применен совершенно иной и интересный архитектурный подход. Здесь использованы камни, добытые из местных каменных карьеров, найти которые было непросто.

В то же время в этом направлении проводились и определенные эксперименты, и это было больше связано с дизайнерским подходом. Для того чтобы фасады выглядели более эстетично, при поддержке Комитета по градостроительству и архитектуре были разработаны новые стандарты, которые уже успешно применяются. В результате здания выглядят эстетически привлекательно и в то же время создают функциональную жилую среду. Эти территории посещают высокопоставленные гости, а жители, ведя там комфортную и удобную жизнь, остаются довольны условиями проживания», - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.