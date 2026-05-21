IOM поддерживает Азербайджан в адаптации к изменению климата (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Международная организация по миграции (IOM) поддерживает Азербайджан в адаптации к изменению климата.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend заместитель генерального директора IOM Угочи Дэниелс на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Мы помогаем городам и правительствам находить долгосрочные решения проблемы перемещения населения.Наша работа направлена не только на устранение последствий перемещения, но и на поиск путей перехода к долгосрочным решениям. Что это означает на практике? Мы знаем, что это связано с жильем и средствами к существованию. Эти два фактора особенно важны для внутренне перемещённых лиц и мигрантов, чтобы обеспечить долгосрочные решения, позволяющие как городам, так и самим мигрантам и внутренне перемещенным лицам справляться с последствиями изменения климата.

Здесь, в Азербайджане, мы активно работаем с правительством по вопросам жилья и необходимых для него услуг, а также по увязке жилья с источниками средств к существованию и планированию с учетом последствий изменения климата. У нас есть крупный проект, который IOM реализует совместно с UN-Habitat и правительством по вопросам адаптации. Азербайджан сталкивается с последствиями изменения климата и нуждается в адаптации. В партнерстве с UN-Habitat мы поддерживаем правительство в этом направлении", - сказала она.

Дэниелс напомнила, что, согласно последнему докладу Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC), в прошлом году в мире насчитывалось более 82 миллионов человек, перемещенных в результате конфликтов или климатических факторов.

"Мы знаем, что многие из них перемещаются в города. Это означает, что проблема перемещения населения становится по своей сути урбанистическим вопросом. Связь между миграцией и городским развитием имеет для нас, как для IOM, большое значение. Мы работаем с правительствами, партнерами, гуманитарными организациями и местными властями, чтобы при планировании городов учитывался и фактор миграции. Очень важно не рассматривать миграцию отдельно от урбанизации. Если города учитывают это в своем планировании, они могут получать выгоды от присутствия мигрантов в своих сообществах, поскольку мигранты приносят инновации, креативность, создают бизнесы и могут вносить вклад в развитие, если они вовлечены в процесс. Для IOM, учитывая глобальную ситуацию, участие в WUF13 было очень важным — не только с точки зрения донесения нашей позиции, но и обмена опытом о том, как разные города в разных странах решают эти вопросы", - заключила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.