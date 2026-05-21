Генплан Зангилана основан на сохранении природы и выросших за десятилетия деревьев - Дунья Ковари

БАКУ /Trend/ - Основная идея генерального плана Зангилана заключалась в том, чтобы деревья уже сформировались и выросли за три десятилетия, а мы интегрировали застроенную среду в природу.

Как сообщает Trend, об этом заявила соосновательница Агентства градостроительства и планирования Дунья Ковари, выступая на сессии под названием «Реконструкция градостроительства: как мы создали инновационную лабораторию для городской трансформации в Азербайджане» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, именно поэтому в Зангилане большая часть деревьев сохраняется:

«Городское планирование построено на „коридорах прохладного воздуха“. Мы продолжаем работу, опираясь на это наследие и применяя подход контекстуальной городской регенерации. Большая часть Карабаха и Восточно-Зангезурского региона расположена в горной местности, и это та среда, в которой мы, как швейцарское агентство, чувствуем себя очень комфортно. Поэтому планирование в высокогорье также стало одним из ключевых направлений восстановительного процесса.

Кяльбаджар в советское время был известен своими горячими источниками, и нынешний генеральный план также основан на этой сильной и давней традиции. Мы предложили новую типологию - альпийскую типологию. Но здесь важно то, что альпийская модель проживания гармонично интегрируется с природой и горами, формируя единое пространство, которое, на наш взгляд, делает Кяльбаджар особенным. В то же время решения в области устойчивой мобильности крайне важны и для трансформации Баку».

Она отметила, что сейчас основное внимание уделяется преобразованию общественных пространств из автомобилеориентированных зон в открытые пространства, предназначенные для людей.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.