В рамках WUF13 состоялись обсуждения по вопросу жилищного строительства будущего

БАКУ /Trend/ - В рамках Всемирного форума городов (WUF13) состоялрось мероприятие на тему "Соответствует ли жилищное строительство будущего целям устойчивого развития сегодняшнего дня? Как стратегии локализации помогают нам вернуться на правильный путь".

Как сообщает Trend, это мероприятие является частью инициативы «Путь в Баку: местный путь» (Road to Baku: The Local Way), продвигаемой коалицией Local2030, которая поддержала участие более 1500 местных заинтересованных сторон в области развития в глобальных политических процессах, предшествовавших важным этапам формирования глобальной повестки дня, включая конференцию FFD4, Второй Всемирный социальный саммит и COP30.

Как сказала начальник отдела Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Йелиз Берхт (Yeliz Bercht), жилищная политика может стать мощным инструментом устойчивого развития.

"Вопрос сегодняшней сессии одновременно прост и сложен: соответствует ли жильё завтрашнего дня Целям устойчивого развития сегодняшнего дня? Это не только технический вопрос. Речь идёт не только о показателях, системах отчётности или инструментах планирования — какими бы важными они ни были. Прежде всего, это глубоко человеческий вопрос. Жильё определяет, могут ли люди жить в безопасности, могут ли семьи строить надёжное будущее, есть ли у детей стабильная среда для жизни, а у людей — доступ к рабочим местам, образованию, медицинским услугам и общественному транспорту. Таким образом, жильё формирует возможности, укрепляет социальную сплочённость и влияет на доверие граждан к своим городам и государственным институтам", — сказала она.

Берхт отметила, что вопрос жилья остаётся одним из самых острых социальных вызовов современности.

"И, как мы все знаем, этот вызов актуален для всех регионов и континентов. Быстрая урбанизация, рост стоимости строительства, нехватка земель, перемещение населения, миграция, климатические риски и необходимость восстановления оказывают серьёзное давление на жилищные системы по всему миру. Сегодня вопрос уже не только в том, как построить больше жилья. Главный вопрос — как строить и обеспечивать жильё, которое будет доступным, достойным, устойчивым, жизнеспособным и социально инклюзивным. Именно здесь Повестка дня ООН до 2030 года приобретает практическое значение. Цель устойчивого развития №11, особенно пункт 11.1, предусматривающий доступ к адекватному, безопасному и доступному жилью и базовым услугам, не является изолированной задачей. Она тесно связана со многими другими ЦУР — сокращением бедности, здравоохранением, гендерным равенством, климатической повесткой и снижением неравенства. Если жилищная политика оказывается неэффективной, достижение многих других целей развития становится значительно сложнее. Но если жилищная политика будет комплексной, инклюзивной и основанной на местных потребностях, она сможет стать мощным инструментом устойчивого развития", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.