Устойчивое городское развитие - национальный приоритет для Азербайджана - Фарид Гаибов

БАКУ /Trend/ - Устойчивое городское развитие - национальный приоритет для Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов на мероприятии "Круглый стол детей и молодежи" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

"Мы осознаем, что многие дети и молодые люди в мире сталкиваются с серьёзными проблемами с точки зрения доступа к жилью, коммунальным услугам и возможностям участия в городской жизни", - сказал он.

Министр отметил, что устойчивое городское развитие для Азербайджана является не только политической целью, но и национальным приоритетом, связанным с расширением прав и возможностей молодежи, социальной инклюзивностью и созданием безопасных и доступных городов для будущих поколений:

"В рамках программы "Молодежная столица" такие города, как Шуша и Лянкяран, стали важными платформами для повышения активности молодёжи, расширения культурного и социального участия, а также содействия региональному развитию.

Продвижение здоровых и активных сообществ для нас не менее важно. Такие инициативы, как "Здоровые сообщества", "Спортивные утра" и FitTrack, нацелены на то, чтобы сделать общественные пространства более доступными и привлекательными для молодежи, способствовать здоровому образу жизни и социальной солидарности.

На международном уровне Азербайджан активно поддерживает многостороннее сотрудничество в вопросах молодежи и городского развития. Состоявшаяся в начале этого года в Баку встреча представителей молодежи D8 завершилась принятием Бакинской молодёжной декларации D8 на тему "Молодежь формирует будущее глобальной городской повестки".

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.