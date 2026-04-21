Иран осудил задержание торгового судна в Оманском заливе

БАКУ/Trend/ - Иран решительно осуждает задержание торгового судна «Туска» в Оманском заливе у берегов Ирана со стороны США.

Как сообщает Trend, по данному факту Министерство иностранных дел Ирана распространило заявление.

Согласно заявлению, задержание иранского торгового судна, произошедшее 20 апреля, вызвало беспокойство у членов экипажа судна и их семей. Это противоречит Уставу ООН и нормам международного права. Более того, это рассматривается как еще один пример нарушения режима прекращения огня, достигнутого между США и Ираном.

"Иран призывает Генерального секретаря ООН, членов Совета безопасности ООН, Международную морскую организацию обратить внимание на этот вопрос и добиться решительного осуждения данной ситуации со стороны международных структур", - говорится в заявлении.

МИД Ирана подчеркнул, что Иран предупреждает о негативных последствиях подобных действий и отмечает необходимость немедленного освобождения иранского судна, экипажа и их семей.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня наносил удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде договоренность достигнута не была.