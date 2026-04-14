Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Назначены два новых заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана

14 апреля 2026 18:46 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Назначены два новых заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как сообщает Trend, Джабраил Эльдар оглу Ханларов и генерал-майор внутренней службы Юсиф Махмуд оглу Набиев назначены заместителями министра по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что Д. Ханларов родился 3 ноября 1972 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный экономический университет, является кандидатом экономических наук.

Ю. Набиев родился 18 сентября 1982 года в Баку. Окончил Бакинский государственный университет, доктор юридических наук.

